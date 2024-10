Opozicija dvomi v primernost ministrskih kandidatov, Svoboda izpostavlja njune kompetence

Ljubljana, 7. oktobra - Poslanci so na izredni seji DZ razpravljali o kandidatu za obrambnega ministra Borutu Sajovicu ter kandidatu za ministra za vzgojo in izobraževanje Vinku Logaju. Medtem ko so opozicijski SDS in NSi prevpraševali primernost obeh, so poslanci Svobode izpostavljali številne politične kompetence Sajovica in strokovno znanje Logaja.