Eles in Siemens Energy v razvoj digitalnih in trajnostnih rešitev za energetski trg

Ljubljana, 7. oktobra - Sistemski operater elektroenergetskega omrežja Eles in vodilni svetovni ponudnik energetske opreme in tehnoloških rešitev na področju energetike Siemens Energy sta v Ljubljani podpisala memorandum o sodelovanju, s katerim bosta v strateškem partnerstvu združila moči pri razvoju digitalnih in trajnostnih rešitev za mednarodni energetski trg.