Ministrstvo kadilce nagovarja k opuščanju kajenja

Ljubljana, 7. oktobra - Ministrstvo za zdravje nadaljuje akcijo ozaveščanja o kajenju za preprečevanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Mladostnike in starejše opozarjajo na zdravstvene težave in bolezni, ki so posledice kajenja. Kadilce nagovarjajo, naj jim postane mar za njihovo zdravje, naj prenehajo kaditi in s tem spremenijo svoj življenjski slog na bolje.