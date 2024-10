Gospodarski krog: Ministrska kandidata morata podpirati vključitev računalništva in informatike v šole

Ljubljana, 7. oktobra - Kandidata za ministra za vzgojo in izobraževanje ter za digitalno preobrazbo morata podpirati vključitev predmeta računalništvo in informatika v šole, so pozvali v Gospodarskem krogu. Sodobna družba temelji na znanju, inovacijah in trajnostnem razvoju, kar je mogoče doseči le z ambicioznimi sistemskimi spremembami v izobraževanju, so prepričani.