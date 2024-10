Menjave v Golobovi vladi za opozicijo znak za predčasne volitve, iz koalicije nasveti o pripravah na redne

Ljubljana, 7. oktobra - Vse dosedanje menjave v ministrski ekipi Roberta Goloba kažejo na neučinkovitost vlade in terjajo predčasne volitve, menijo v opozicijskih SDS in NSi. V koaliciji medtem vztrajajo, da so menjave korak naprej, in ne nazaj. Opoziciji svetujejo, naj se pripravljajo na redne volitve, ki bodo čez leto in pol, torej leta 2026.