Ukrajinska vojska zadela naftni terminal na Krimu

Moskva/Kijev, 7. oktobra - Ruska vojska je po lastnih navedbah ponoči sestrelila 21 ukrajinskih brezpilotnikov, med njimi 12 nad priključenim polotokom Krim in šest nad regijo Kursk. Ukrajinska vojska poroča, da so na Krimu zadeli naftni terminal. Ruske sile so z droni napadle Kijev, pozneje naj bi prevzele tudi nadzor nad še eno vasjo v bližini Pokrovska.