Pirc Musar: Tako Hamas kot Izrael morata odgovarjati

Ljubljana, 7. oktobra - Napad Hamasa na Izrael in izraelski napadi na Gazo so privedli do tragedije na obeh straneh, je ob današnji obletnici napada palestinskega gibanja dejala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Oba morata za svoja dejanja ogovarjati, Hamas za grozovito nasilje nad civilisti, izraelska vlada pa za domnevna genocidna ravnanja, je še dodala.