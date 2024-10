Skupnost občin poziva k ukrepom za večjo varnost funkcionarjev

Maribor, 7. oktobra - Skupnost občin Slovenije po domnevnem napadu na županjo občine Poljčane Petro Vrhovnik opozarja, da je problematika nasilja nad župani in drugimi izvoljenimi predstavniki v vzponu. Glede na to pozivajo odgovorne institucije in nenazadnje DZ, da sprejmejo ustrezne ukrepe za varnost funkcionark in funkcionarjev.