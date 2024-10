Prvi slovenski nanosatelit Trisat zaključil svoje bivanje v vesolju

Maribor, 7. oktobra - Pred tednom dni se je zaključila misija prvega slovenskega nanosatelita Trisat, ki so ga izstrelili v vesolje septembra 2020. Po izračunih članov laboratorija za elektronske in informacijske sisteme na mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko je satelit zgorel nekje nad Afriko 29. septembra zvečer.