Na Tahitiju odstranili začasni olimpijski sodniški stolp

Pariz, 7. oktobra - Začasni sodniški stolp, s katerega so spremljali in ocenjevali prvenstvene olimpijske nastope tekmovalcev na za deskanje na vodi premiernih olimpijskih igrah, so razstavili in odstranili ter ne bo več obremenjeval občutljivega tropskega okolja v morju ob idilični vasici Teahupo'o ob laguni na Tahitiju, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.