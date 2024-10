Golob pozval k odločnejšemu prizadevanju za ustavitev spopadov na Bližnjem vzhodu

Ljubljana, 7. oktobra - Mednarodna skupnost se mora odločneje odzvati na širitev konflikta na Bližnjem vzhodu in narediti več, da pride do takojšnje zaustavitve spopadov, je danes ob obletnici napada Hamasa na Izrael dejal premier Robert Golob. Prepričan je, da je morija civilistov v Gazi nesorazmerna s pravico do samoobrambe, in Izrael pozval, naj s spopadi preneha.