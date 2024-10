Regulirani naftni derivati od polnoči dražji

Ljubljana, 7. oktobra - Regulirane cene naftnih derivatov bodo od polnoči višje. Liter 95-oktanskega bencina bo zunaj avtocest in hitrih cest naslednjih 14 dni z 1,469 evra dražji za 1,2 centa, cena litra dizla pa bo z 1,499 evra višja za 1,4 centa. Liter kurilnega olje se bo podražil za 1,3 centa na 1,105 evra, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.