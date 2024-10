Letošnja Ježkova nagrada Borisu Cavazzi

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Nova Gorica, 7. oktobra - V sklopu slavnostnega koncerta ob 75-letnici Radia Koper so podelili nagrado Franeta Milčinskega - Ježka, ki jo letos prejme vsestranski umetnik in ena najbolj priljubljenih slovenskih medijskih osebnosti Boris Cavazza. "Težko bi našli koga, ki združuje popularnost in visok profesionalni nivo na vseh poljih svojega delovanja," piše v obrazložitvi.