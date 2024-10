Opozicija kritično do ministrskih kandidatov Sajovica in Logaja

Ljubljana, 7. oktobra - V opoziciji so kritični do kandidatov za obrambnega ministra Boruta Sajovica in ministra za vzgojo in izobraževanje Vinka Logaja, na današnjem glasovanju v DZ ju ne bodo podprli. Sajovicu so denimo očitali pomanjkanje poznavanja področja obrambe, Logaju pa nezadostna pojasnila na predstavitvi na odboru. Kritični so tudi do številnih menjav v vladi.