Koalicija napovedala podporo obema kandidatoma za ministra

Ljubljana, 7. oktobra - Koalicijske Svoboda, SD in Levica so na seji DZ napovedale podporo tako kandidatu za obrambnega ministra Borutu Sajovicu kot kandidatu za ministra za vzgojo in izobraževanje Vinku Logaju. Medtem ko so v Svobodi izpostavljali ukrepe aktualne vlade na obeh področjih, so tudi v SD in Levici oba kandidata ocenili kot ustrezna.