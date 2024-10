Ljubljana, 7. oktobra - Okrogla miza z naslovom Prihajajoči izzivi uporabe umetne inteligence v organizaciji Evro-Atlantskega sveta Slovenije (EASS) katedre za obramboslovje na FDV in katedre za mednarodno pravo na pravni fakulteti Univerze v Ljubljani bo 7. novembra, in NE danes, kot je bilo po pomoti napovedano, so sporočili z EASS.