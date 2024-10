Hoški Ledinek z novimi velikimi posli po vsem svetu

Hoče, 12. oktobra - Hoško družinsko podjetje Ledinek Engineering, ki proizvaja lesnoobdelovalne stroje in linije, s katerimi opremlja proizvodne obrate po svetu, nadaljuje z uspešnim prebojem na tuje trge. Med pomembnejšimi zadnjimi projekti so sodelovanje pri gradnjah novih obratov v ZDA in Franciji ter postavitev skobeljne linije na Švedskem.