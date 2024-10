V BiH se nadaljuje iskanje pogrešanih po poplavah

Mostar, 7. oktobra - V okolici krajev Donja Jablanica in Konjic v osrednjem delu Bosne in Hercegovine se danes nadaljuje iskanje pogrešanih po obsežnih poplavah in plazovih, ki so območje prizadeli minuli konec tedna. Uradno je potrjenih 16 smrtnih žrtev. V državo je na pomoč že prispelo več reševalnih ekip iz tujine, tudi iz Slovenije.