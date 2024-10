Žakelj v Podgorico pripeljal Omića

Podgorica, 7. oktobra - Pri 14-kratnih prvakih črnogorske košarkarske lige, Budućnosti iz Podgorice, so se okrepili z Alenom Omićem, nekdanjim slovenskim reprezentantom. Izkušeni center, ki je letos dopolnil 32 let, je v Podgorici podpisal pogodbo do konca sezone, so potrdili na spletni strani kluba. Glavni trener Budućnosti je Slovenec Andrej Žakelj.