Svetina ob tednu otroka: Otroci imajo pravico biti slišani in upoštevani

Ljubljana, 7. oktobra - Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob tednu otroka poziva odločevalce, da pravice otrok spoštujejo v celoti in otrokom omogočijo, da so slišani in da so njihova mnenja, želje in stališča tudi upoštevani v procesih odločanja, so v sporočilu za javnost zapisali pri Varuhu.