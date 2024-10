Ukrajinska vojska zadela naftni terminal na Krimu

Moskva/Kijev, 7. oktobra - Ruska vojska je po lastnih navedbah ponoči sestrelila 21 ukrajinskih brezpilotnikov, med njimi 12 nad priključenim polotokom Krim in šest nad regijo Kursk. Ukrajinska vojska poroča, da so na Krimu zadeli naftni terminal. Na drugi strani so ruske sile nad Kijev poslale okoli 15 brezpilotnikov, poročajo tuje tiskovne agencije.