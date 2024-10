DZ imenoval Sajovica za obrambnega ministra in Logaja za šolskega

Ljubljana, 7. oktobra - DZ je s 46 glasovi za in 26 proti imenoval dosedanjega vodjo poslanske skupine Svobode Boruta Sajovica za ministra za obrambo, donedavnega direktorja zavoda za šolstvo Vinka Logaja pa za ministra za vzgojo in izobraževanje. Ministra sta v DZ že prisegla in s tem nastopila mandat v vladi Roberta Goloba.