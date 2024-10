Na lokalnih volitvah v BiH slavile nacionalne stranke

Sarajevo, 7. oktobra - Na nedeljskih lokalnih volitvah v BiH so največje nacionalne stranke glede na delne neuradne izide ohranile oblast v večini občin in mest, razočaranje pa so priznali v SDP BiH. Večino županskih mest v Federaciji BiH je osvojila največja bošnjaška stranka SDA, v entiteti Republiki Srbski pa SNSD Milorada Dodika. Zadovoljni so tudi v HDZ BiH.