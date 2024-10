Avšič Bogovič za STA: Zavedam se, da stopam v velike čevlje, a lahko delam z vsemi

pogovarjala se je Lara Draškovič

Ljubljana, 7. oktobra - Bodoča vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič ob zavedanju, da stopa v velike čevlje, začrtanega načina dela med poslanci Svobode in v koaliciji ne namerava spreminjati. Tudi če se kdo s tem ne strinja, sama meni, da je sprejemljiva izbira. "Sem zahtevna do sebe, do drugih, zelo temperamentna, nisem pa konfliktna," je dejala za STA.