LeBron James s sinom spisal nov košček zgodovine lige NBA

Indian Wells, 7. oktobra - Ameriški košarkarski zvezdnik LeBron James in njegov sin LeBron James mlajši sta skupaj spisala nov košček zgodovine lige NBA. Sta prvi oče in sin, ki sta skupaj nastopila na tekmi. V obračunu Los Angeles Lakers s Phoenix Suns so bili na pripravljalni tekmi za ligo s 118:114 boljši slednji, poročajo agencije.