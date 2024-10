V BiH našli še dve smrtni žrtvi poplav

Sarajevo, 6. oktobra - Število mrtvih v poplavah in plazovih v Bosni in Hercegovini se je po doslej znanih podatkih povzpelo na 20, potem ko so danes pri Jablanici našli še dve trupli, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Pogrešanih je še deset ljudi. Oblasti hercegovsko-neretvanskega kantona so drevi sporočile, da je uradno doslej ujma terjala 16 življenj.