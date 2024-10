Delo ob Tednu otroka (7. 10.)

Ljubljana, 6. oktobra - Polona Malovrh v komentarju Dajmo otrokom čas in - varuha piše o tem, da Slovenija še vedno nima varuha otrokovih pravic, h kateremu bi se otroci in mladi zatekli, ko jim spodnese tla in ko starši zatajijo. Avtorica se sprašuje, kaj bi bilo lepšega kot vzpostaviti institut varuha otrokovih pravic ob Tednu otroka, ki ga obeležujemo že 70 let.