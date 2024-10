Bayern proti Eintrachtu zapravil zmago, na vrhu zdaj izenačen z Leipzigom

Frankfurt, 6. oktobra - Nogometaši Bayerna in Leipziga so po 6. krogu nemške lige izenačeni na vrhu lestvice s po 14 točkami. Leipzig Benjamina Šeška je danes premagal Heidenheim z 1:0, Bayern pa je v večerni tekmi zapravil vodstvo v Frankfurtu in na koncu iztržil le točko za 3:3.