Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 6. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na štajerski avtocesti štiri kilometre dolg zastoj pred Šentjakobom proti Ljubljani, pred Šentiljem v smeri proti Avstriji pa je kolona vozil dolga kilometer in pol. Zastoji so na posameznih odsekih primorske avtoceste od Logatca proti Ljubljani in na mejnem prehodu Šentilj.