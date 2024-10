Iran znova ustavil promet na več letališčih

Teheran, 6. oktobra - Iran je danes sporočil, da bodo do ponedeljka zjutraj odpovedani poleti in pristanki na nekaterih letališčih po državi. Kot poročajo iranski državni mediji, bo promet zaradi "operativnih omejitev" ustavljen drevi od 21. ure do 6. ure v ponedeljek, povzema francoska tiskovna agencija AFP.