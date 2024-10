Villa in Chelsea z remijem povečala zaostanek za vrhom

London, 6. oktobra - Nogometaši Aston Ville in Chelseaja, četrto in petouvrščena ekipa angleškega nogometnega prvenstva, so v sedmem krogu lige remizirali in s tem povečali zaostanek za vodilnimi ekipami. Aston Villa je derbi proti Manchester Unitedu odigrala brez golov, Chelsea pa je proti Nottingham Forestu remiziral z izidom 1:1.