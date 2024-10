Na srečanju slovenske in hrvaške gasilske mladine 700 gasilcev

Koper, 6. oktobra - V Kopru je v soboto potekalo 24. srečanje slovenske in hrvaške gasilske mladine, ki se ga je udeležilo okoli 700 mladih gasilcev iz obeh držav. Mladinci so tekmovali v vaji z ovirami, pionirji v vaji z vedrovko, za oboje pa so organizatorji pripravili še različne zabavne igre, so sporočili iz Gasilske zveze Slovenije.