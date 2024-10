Nedelja ponekod v znamenju gneče na cestah

Ljubljana, 6. oktobra - Nedelja na nekaterih slovenskih cestah mineva v znamenju gneče. Zastoji so na štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Ljubljani, pred Lukovico proti Mariboru in pred Šentiljem proti Avstriji. Razmere na primorski cesti, kjer so bile čez dan prav tako nekaj daljše kolone, so se umirile.