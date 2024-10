Nesreče vinjenih in nepremišljenih kolesarjev ter voznika skiroja

Kranj, 6. oktobra - Policisti so ta konec tedna na viru pri Domžalah in na cesti Tržič-Podljubelj obravnavali nesreči, v katerih sta se lažje poškodovala močno vinjena voznika električnega skiroja in kolesa, v Slovenski Bistrici pa kolesarja, ki je vozil brez čelade, se pri tem držal za zadnji del mopeda, nato pa izgubil nadzor, padel in si hudo poškodoval glavo.