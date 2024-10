Pirc Musar in Felda sprejela diamantne maturante

Brdo pri Kranju, 6. oktobra - Predsednica države Nataša Pirc Musar ter minister za vzgojo in izobraževanje, ki opravlja tekoče posle, Darjo Felda sta na Brdu pri Kranju sprejela diamantne maturante. Vrhunski dosežki so vedno znak dolgih ur truda, trdega dela in tudi odrekanja, je ob tej priložnosti dejala predsednica.