Na Bitefu dve nagradi slovenski predstavi Spolna vzgoja II: Borba

Beograd, 6. oktobra - Na 58. mednarodnem gledališkem festivalu Bitef v Beogradu so slavili tudi slovenski ustvarjalci. Predstava Spolna vzgoja II: Borba v režiji Tjaše Črnigoj in v koprodukciji Nove pošte (Mladinsko in Maska Ljubljana) ter Mesta žensk je prejela posebno nagrado Jovana Ćirilova in nagrado občinstva, so sporočili iz Slovenskega mladinskega gledališča.