V Marseilleu zabodli najstnika in ga živega zažgali

Marseille, 6. oktobra - V pristaniškem mestu Marseille na jugu Francije so našli posmrtne ostanke umorjenega 15-letnika, ki je bil po besedah državnega tožilca Nicolasa Bessone "50-krat zaboden" in živ zažgan. Grozljivo dejanje so zločinci zagrešili v sredo in je najverjetneje povezano s trgovino z drogami, je danes povedal tožilec.