Ljubljanski policisti obravnavali več tatvin, storilca iz Most še iščejo

Ljubljana, 6. oktobra - Ljubljanski policisti so ta konec tedna obravnavali več primerov drznih in roparskih tatvin. Neznanega storilca, ki je v petek pred stanovanjskim blokom v Mostah s prodajo posode zamotil starejšo oškodovanko, v tem času pa ji je z vratu snel verižico, še iščejo, so pa prijeli osumljenca več drznih tatvin in osumljenca poskusa roparske tatvine.