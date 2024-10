V Nemčiji tri najstnike obtožili načrtovanja terorističnega napada

Düsseldorf, 6. oktobra - Sodišče v nemški zvezni državi Severno Porenje-Vestfalija je potrdilo obtožnico zoper tri najstnike, ki so obtoženi domnevnega načrtovanja smrtonosnega terorističnega napada. Osumljenci, takrat stari 15 in 16 let, so v priporu od aprila. Nedavno so jim podaljšali pripor.