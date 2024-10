Po svetu številni shodi za mir v Gazi in Libanonu, v Rimu tudi nasilje

Rim/Washington/Berlin, 6. oktobra - V več mestih po svetu so ta konec tedna potekali množični shodi, na katerih so udeleženci ob obletnici začetka vojne v Gazi pozivali k prekinitvi ognja v Gazi in Libanonu. Na nedovoljenem protestu v Rimu so nekateri protestniki nasilno obračunali s policisti, pri čemer je bilo poškodovanih več kot 30 ljudi.