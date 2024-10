Na območju Jablanice in Konjica po poplavah pogrešajo še najmanj 10 ljudi

Sarajevo, 6. oktobra - Na območju Jablanice in Konjica v BiH, ki so ju ta teden prizadele katastrofalne poplave, še vedno pogrešajo od 10 do 15 ljudi, je danes povedal tiskovni predstavnik regionalnih oblasti. Smrtnih žrtev je najmanj 13. Kot še poroča tiskovna agencija BiH Fena, so na terenu vse pristojne službe, pomaga jim okoli 300 prostovoljcev, največ v Jablanici.