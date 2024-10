Predsednici DZ predstavili več predlogov za spremembe volilnega sistema

Ljubljana, 6. oktobra - Predstavniki Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema in Koalicije civilne družbe Sinteza so na petkovem srečanju s predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič o spremembah volilnega sistema izpostavili več predlogov. Med drugim so se zavzeli za uvedbo domicila, boljše pogoje za državljanske iniciative in povečanje ženske kvote.