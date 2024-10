Vlada na pomoč BiH pri posredovanju ob poplavah

Ljubljana, 6. oktobra - Vlada je na dopisni seji sprejela odločitev, da Bosni in Hercegovini, ki so jo prizadele hude poplave, zagotovi pomoč v obliki enote za iskanje in reševanje v urbanih okoljih ter enote z reševalnimi psi. Skupna vrednost pomoči bo znašala do 250.000 evrov, deloma pa jo bo povrnila Evropska komisija.