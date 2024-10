Okrogla miza Smučanje za prihodnost izpostavila pomen zimskih športov

Mokrice, 8. oktobra - Ob današnji tradicionalni predstavitvi smučarskih reprezentanc pod okriljem Smučarske zveze Slovenije pred novo tekmovalno sezono so na Ljubljanskem gradu organizatorji izpeljali tudi okroglo mizo z imenom Smučanje za prihodnost. Govorci so razpravljali o pomenu smučanja in zimskih športov ter njihovi prihodnosti.