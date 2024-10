Ljubljančanom prvi derbi sezone

z izjavama trenerja ACH Volleyja Matjaža Hafnerja in kapetana ACH Janija Kovačiča v 4. odstavku

Ljubljana, 5. oktobra - Uvodni krog moškega državnega odbojkarskega prvenstva zadnja leta tradicionalno prinaša derbi med ACH Volleyjem in Calcitom Volleyjem. Napovedi, da bodo tudi letos boljši branilci naslova, Ljubljančani, so se uresničile, ACH Volley je tekmo dobil s 3:0, pri tem pa je bil negotov le prvi niz, ki so ga dobili z 28:26.