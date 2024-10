Z žalno slovesnostjo na Arehu odkrili spomenik pohorskim žrtvam

Maribor, 5. oktobra - Na Pohorju so malo pod cerkvijo svetega Areha danes odkrili kamniti spomenik, posvečen vsem žrtvam, ki so bile po koncu druge svetovne vojne umorjene in brez imena pokopane na Pohorju. Doslej je odkritih 23 grobov, nanje pa opozarjajo leseni križi, ki so tudi v gozdu nedaleč stran od sedaj skupnega kamnitega obeležja, poroča Večer.