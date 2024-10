Devils še enkrat premočni za Buffalo

Praga, 5. oktobra - Hokejisti New Jerseyja so dobili tudi drugo tekmo uvoda nove sezone severnoameriške lige NHL. V Pragi, kjer so v petek in danes igrali dve tekmi svetovne turneje (Global Series) z Buffalom, so po prvi zmagi s 4:1 danes slavili še s 3:1. V Severni Ameriki se bo tekmovanje začelo 8. oktobra.