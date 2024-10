Liverpool ostaja vodilno moštvo angleške lige

London, 5. oktobra - Nogometaši Liverpoola bodo tudi po sedmem krogu vodilna ekipa angleškega prvenstva. To so si zagotovili z zmago v Londonu proti Crystal Palaceu, od katerega so bili na prvi tekmi kroga boljši z 1:0. To je bila za novega trenerja redsov Arneja Slota že deveta zmaga na deseti tekmi, na kateri je vodil ekipo.