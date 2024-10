Pogačar v mavričastem dresu do prve zmage po Emiliji

Bologna, 5. oktobra - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec enodnevne italijanske klasike po Emiliji. Na trasi od Vignole do vrha San Luce (215,3 km) je svetovni prvak napadel 38 km pred koncem in ciljno črto prečkal skoraj dve minuti pred Britancem Tomom Pidcockom in Italijanom Davidejem Piganzolijem.