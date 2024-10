Ljubljana, 5. oktobra - Nogometaši Gorice so v 9. krogu 2. slovenske lige premagali Jadran iz Dekanov z 2:1 in se spet zavihteli na vrh lestvice. Tam imajo zdaj 21 točk oziroma dve več od Aluminija. Za Novogoričane, ki so edini še neporaženi, sta v prvem polčasu zadela Luka Bulatović in Lucas Mačak.